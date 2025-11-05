Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. Zorbay Küçük'ün, hakkında adli ve idari soruşturmaya neden olan bahis hesaplarının kendisine ait olmadığını ileri sürerek Başsavcılığa başvuru yaptığı belirtildi. Başsavcılık, yasal bahis sitelerinden gelen cevabi yazıların henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ve sosyal medyada dolaşan belge örneklerinin gizliliği ihlal ettiğini vurguladı. Açıklamada, soruşturma gizliliğini ihlal eden ve belge sızdıranlar hakkında kanunen gereğinin yapılacağı uyarısı yapıldı.

