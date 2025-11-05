Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 20:58, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 21:05
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nda Hakim ve Savcılar Kurulu için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapıldı. Seçime Havvanur Yurtseven, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı katıldı.

Seçim Süreci ve Oylama Sonuçları

306 milletvekilinin katıldığı birinci oylamada Yurtseven 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı. 303 milletvekilinin oy kullandığı ikinci oylamada ise Yurtsever 191, Ergüneş 65 ve Yağcı 36 oy aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. Havvanur Yurtsever ve İsmail Ergüneş'in yarıştığı üçüncü tur oylamada, ad çekme usülüne göre Havvanur Yurtsever seçildi.

HSK Üye Seçim Kuralları

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği için 31 aday Anayasa ve Adalet Komisyonu'na başvuru yaptı. Anayasa ve Adalet Komisyonu, bu adaylar arasından belirlediği üç adayı TBMM Genel Kuruluna gönderdi. Birinci tur oylamada adaylardan birinin beşte üç çoğunluğu, ikinci tur oylamada üçte iki çoğunluğu alması gerekiyor. Üçüncü tur oylamada en yüksek oyu alan iki aday arasından ad çekme usülü ile yeni üye belirleniyor.

