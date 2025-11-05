Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de tahliye edilen binalara ilişkin açıklama

Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
Bitcoin'de çok büyük düşüş!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
CİMER'e başvuruldu, MEB inceledi: İstanbul'daki okullar deprem açısından güvenli!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
BDDK verileri açıklandı: İşte en fazla ve en az mevduata sahip iller!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de tahliye edilen binalara ilişkin açıklama

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin, bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanma noktasına geldiğini, yarın bir yol haritası açıklamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 21:37, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 21:39
Yazdır
Kocaeli Valisi Aktaş'tan Gebze'de tahliye edilen binalara ilişkin açıklama

Vali Aktaş beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral'la 29 Ekim'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile tedbiren tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmaları takip etti.

Faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Aktaş, gazetecilere, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmaların, 29 Ekim'de meydana gelen göçükten sonraki ilk andan itibaren 24 saat esasına göre devam ettiğini söyledi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilirkişi heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aktaş, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı takibiyle devam eden faaliyetlere TÜBİTAK ve üniversitelerin de destek verdiğini kaydetti.

Aktaş, adeta bir bilim kurulu oluşturularak, olayın oluş şekli ve tahliye edilen binaların durumuyla ilgili bir yol haritası belirlenmeye çalışıldığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla sona gelmiş, yaklaşmış bulunuyoruz. Enkazdaki son kısımlar da adli incelemeyle paralel gidilerek kaldırılıyor. Tamamen kaldırıldıktan sonra son bir inceleme de yapıldıktan sonra büyük ihtimalle yarın önümüzdeki süreci belirleyecek, yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız. Bunu kamuoyuyla ve vatandaşlarımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Alanında yetkin bilim insanlarının, son teknolojik cihazlarla burada faaliyetlere katıldığını aktaran Aktaş, "Burada hem olayın sebebi hem de atılacak adımlar titizlikle değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik alınan tedbirler tekrar gözden geçiriliyor. Yarın umarım bu noktada bir yol haritası açıklayacağız." ifadesini kullandı.

- Olay

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber