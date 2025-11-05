Bakan Tunç açıkladı: Özgür Özel'e çift soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı: Özgür Özel'e çift soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Ara tatilin sessiz tehlikesi: Sosyal medya yorgunluğu
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
Naci Görür'den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak!
Ana sayfaHaberler Spor

152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakem, ortak bir açıklama yaparak haklarındaki iddiaları reddetti. Hakemler, iddia edilen bahis hesaplarının çoğunun 4-5 yıl önceki amatör hakemlik dönemlerine ait olduğunu belirterek, "aktif olarak bahis oynamadıklarını ve müsabakalara asla bahis yapmadıklarını" kamuoyuna duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 22:38, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 22:39
Yazdır
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

152 hakemin isimleri açıklandı. TFF hakemleri PFDK'ye sevketmişti.

152 hakem ortak açıklama yaptı

Hakemlerin açıklaması şu şekilde:

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve "Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı" yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

"Çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz"

Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz.

Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle "AKTİF olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynayan hakemler" şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır.

"Bağımsız bir soruşturma açılmasını talep ediyoruz"

Türk futboluna "Temiz eller" operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuzun (bu tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığının), federasyonun bizi suçsuz yere suçlu addedişinin) en büyük kanıtı da 48 saatte hiçbirimizi dinlemeden, hiçbirimize sormadan görevden almasıdır. Zira biz TFF'den daha da öteye giderek, hakkımızdaki tüm iddiaları aydınlatmak için, suçsuzluğumuzu kanıtlamak adına bağımsız bir soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

Bizim gibi, yıllarını futbola vermiş, binlerce maç yönetmiş, adalet ve dürüstlükle mesleklerini icra etmiş hakemlerin, tek bir suçlama dahi olmadan, mesleki kariyerlerinin bu şekilde sonlandırılması, Türk futbolu için büyük bir kayıptır.

Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakarlıklar göstermiş kişileriz.

Kamuoyundan beklentimiz; gerçeği dipçik ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreci tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir.

Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber