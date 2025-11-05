Cevdet Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2025 23:16, Son Güncelleme : 05 Kasım 2025 23:17
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz."