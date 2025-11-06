Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan dev maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Aslan ikinci yarıda Osimhen'le coştu

Temsilcimiz Galatasaray, ikinci yarıya etkili başladı. Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 60. dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında 66 ve 78. dakikalarda Osimhen'in penaltıdan bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı.

Galatasaray, bu karşılaşmayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaştı.

Hollanda temsilcisi Ajax ise organizasyonda ilk 4 maçından puan çıkartamadı.

Osimhen, Avrupa kupalarında ilk kez "hat-tirck" yaptı

Victor Osimhen, Ajax karşısında 3 gol kaydederek, Avrupa kupalarındaki ilk "hat-trick"ini gerçekleştirdi.

Ayrıca Osimhen, 2012-2013 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da Galatasaray formasıyla "hat-trick" yapan ilk oyuncu oldu.

Osimhen, üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol attı

Ajax karşısında 3 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu elinde bulunduran Nijeryalı yıldız, Ajax maçında da 3 kez rakip ağları sarstı. Osimhen, bu süreçte 12 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra üst üste 3 maç kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3 maçta galip geldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'ı 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Ajax'ı da 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.

Hollanda ekiplerine karşı ilk deplasman galibiyeti

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez deplasmanda bir Hollanda takımına karşı galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maça kadar Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, böylece Hollanda'da ilk dış saha galibiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu.

Penaltılar Barış Alper sayesinde geldi

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmadaki iki penaltının da mimarı oldu.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Barış Alper'in 63. dakikada açtığı ortada top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında 78. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı kararı verdi.

Bu sayede Galatasaray'ın kazandığı iki penaltı Barış Alper sayesinde geldi.

Icardi direğe takıldı

Oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi'nin son dakikalarda çektiği şut direkten döndü.

Maçın 81. dakikasında Osimhen yerine oyuna giren Icardi'nin 90+4. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut, uzak direğe çarptı ve pozisyonun devamında Ajax savunması topu uzaklaştırdı.