İki gazeteci ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü
Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın evlerine sabah 06.00 sıralarında polis ekipleri gitti. İki ismin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifadesinin alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü belirtiliyor.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 07:30, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 07:37
Gazeteciler Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç, sabah erken saatlerde evlerine giden polisler eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.
Oğhan ve Sevinç hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtilmesine karşın telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Oğhan ve Sevinç'in ifadeleri alınacak.