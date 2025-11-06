Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü için il il hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.

Genel Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ülke genelinde mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ve çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Bursa: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Çanakkale: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İstanbul: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kırklareli: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimler ile Aydın ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ve çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. A.Karahisar: 19°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Denizli: 22°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir: 23°C - Parçalı bulutlu

23°C - Parçalı bulutlu Muğla: 23°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: 32°C - Az bulutlu

32°C - Az bulutlu Antalya: 28°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay: 29°C - Az bulutlu

29°C - Az bulutlu Isparta: 22°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı çok bulutlu; bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara: 19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Eskişehir: 19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Konya: 20°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Nevşehir: 19°C - Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 21°C - Parçalı bulutlu

21°C - Parçalı bulutlu Düzce: 19°C - Parçalı yer yer çok bulutlu

19°C - Parçalı yer yer çok bulutlu Sinop: 21°C - Parçalı bulutlu

21°C - Parçalı bulutlu Zonguldak: 18°C - Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.

Amasya: 20°C - Parçalı bulutlu

20°C - Parçalı bulutlu Rize: 19°C - Parçalı bulutlu

19°C - Parçalı bulutlu Samsun: 18°C - Parçalı bulutlu

18°C - Parçalı bulutlu Trabzon: 18°C - Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 15°C - Parçalı ve az bulutlu

15°C - Parçalı ve az bulutlu Kars: 15°C - Parçalı ve az bulutlu

15°C - Parçalı ve az bulutlu Malatya: 19°C - Parçalı ve az bulutlu

19°C - Parçalı ve az bulutlu Van: 15°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 24°C - Az bulutlu

24°C - Az bulutlu Gaziantep: 25°C - Az bulutlu

25°C - Az bulutlu Mardin: 24°C - Az bulutlu

24°C - Az bulutlu Siirt: 24°C - Az bulutlu



