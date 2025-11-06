MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Bazı bölgelerde pus ve sis etkili olacak.

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü için il il hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır.

Genel Hava Durumu ve Sıcaklıklar

  • Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
  • Rüzgar genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
  • Bursa: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Çanakkale: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İstanbul: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Kırklareli: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

  • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimler ile Aydın ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • A.Karahisar: 19°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Denizli: 22°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İzmir: 23°C - Parçalı bulutlu
  • Muğla: 23°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

  • Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Adana: 32°C - Az bulutlu
  • Antalya: 28°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Hatay: 29°C - Az bulutlu
  • Isparta: 22°C - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

  • Parçalı çok bulutlu; bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Ankara: 19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Eskişehir: 19°C - Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Konya: 20°C - Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Nevşehir: 19°C - Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.
  • Bolu: 21°C - Parçalı bulutlu
  • Düzce: 19°C - Parçalı yer yer çok bulutlu
  • Sinop: 21°C - Parçalı bulutlu
  • Zonguldak: 18°C - Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.
  • Amasya: 20°C - Parçalı bulutlu
  • Rize: 19°C - Parçalı bulutlu
  • Samsun: 18°C - Parçalı bulutlu
  • Trabzon: 18°C - Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Erzurum: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 19°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Van: 15°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Diyarbakır: 24°C - Az bulutlu
  • Gaziantep: 25°C - Az bulutlu
  • Mardin: 24°C - Az bulutlu
  • Siirt: 24°C - Az bulutlu


