MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Osman Kaya: Geçici Görevlendirmeler Tedbir Değil, Hak İhlalidir!
Hatay'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

2025 Kasım ayında bankalar, emeklilere yönelik promosyon yarışında. En yüksek promosyon tutarları ve başvuru şartları ile ilgili güncel bilgiler burada.

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları 12 bin liradan başlayıp 32 bin liraya kadar çıkıyor. Ek yüksek promosyon rakamlarıyla öne çıkan kampanyalar, emeklilerin tercihlerini doğrudan etkiliyor. Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken, bankalar emeklileri bünyelerine çekmek için promosyon yarışına başladı. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen tutar 32 bin TL'ye kadar yükseliyor. Promosyon miktarı, maaş tutarına ve bankanın sunduğu ek şartlara göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yetim aylığı alanlar da kampanyalardan yararlanabiliyor. Emekli maaş promosyon süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyenler, mevcut bankalarına cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabiliyor. Bu durumda promosyonun tamamı iptal edilmiyor; sadece kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri ödeniyor. Başvuru işlemleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Promosyonlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

3 yıl dolmadan taşıma yapmak isteyenlerin cayma bedelini tamamen ödemesi gerekiyor. Ayrıca promosyonlardan faydalanmak isteyenlerin sözleşmeleri dikkatli okuması, banka seçerken nakit promosyon miktarının yanı sıra otomatik ödeme, kart kullanımı, ek ürün şartları gibi kriterlere de dikkat etmesi önem taşıyor.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

  • Albaraka Türk: 25 bin TL'ye varan promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve yeni müşteri yönlendirme gibi şartlarla 7 bin TL'ye varan ek ödül ile toplamda 32 bin TL.
  • Yapı Kredi: 15 bin lira temel promosyon, fatura talimatı ve kredi kartı harcamasıyla birlikte 30 bin TL'ye kadar.
  • Garanti BBVA: Promosyon miktarı 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Harcama, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle 10 bin TL'ye kadar bonus ile toplamda 35 bin TL.
  • İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24 bin TL. Maaşa göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon.
  • TEB: Toplamda 21 bin TL. 12 bin lira temel promosyona ek olarak, iki veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9 bin TL ek promosyon.
  • QNB Finansbank: Maaşa göre 20 bin TL'ye kadar promosyon, ek ödüllerle birlikte 31 bin TL'ye kadar.
  • Türkiye Finans: 12 bin TL'ye kadar promosyon, fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi şartlarla toplamda 29.500 TL.
  • Denizbank: 12 bin lira promosyon, bazı banka ürünlerinin kullanımında 27 bin TL'ye kadar.
  • ING: Maaşa göre net promosyon miktarı 15 bin TL, ek şartların sağlanmasıyla birlikte 28 bin TL.
  • Kuveyt Türk: 27.500 TL'ye varan promosyon. 24 bin lira promosyona ek olarak yeni fatura talimatlarına 2.500 TL ve yeni Sağlam Kart ile yapılacak harcamaya 1.000 TL'ye varan altın puan.
  • Ziraat Bankası: 12 bin TL'ye varan promosyon.
  • Halkbank: 12 bin TL emekli promosyonu.

Cayma Bedeli ve Başvuru Süreci

Cayma bedeli, promosyon süresi dolmadan banka değişikliği yapmak isteyenlerin karşılaşabileceği bir durumdur. Promosyonun tamamı iptal edilmez; sadece kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri ödenir. Başvurular banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Banka Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Banka seçerken sadece nakit promosyon miktarına değil; otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürün şartlarına da dikkat edilmelidir. Sözleşmelerin detaylı okunması önerilir.

