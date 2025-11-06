Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları 12 bin liradan başlayıp 32 bin liraya kadar çıkıyor. Ek yüksek promosyon rakamlarıyla öne çıkan kampanyalar, emeklilerin tercihlerini doğrudan etkiliyor. Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken, bankalar emeklileri bünyelerine çekmek için promosyon yarışına başladı. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen tutar 32 bin TL'ye kadar yükseliyor. Promosyon miktarı, maaş tutarına ve bankanın sunduğu ek şartlara göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yetim aylığı alanlar da kampanyalardan yararlanabiliyor. Emekli maaş promosyon süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyenler, mevcut bankalarına cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabiliyor. Bu durumda promosyonun tamamı iptal edilmiyor; sadece kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri ödeniyor. Başvuru işlemleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Promosyonlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

3 yıl dolmadan taşıma yapmak isteyenlerin cayma bedelini tamamen ödemesi gerekiyor. Ayrıca promosyonlardan faydalanmak isteyenlerin sözleşmeleri dikkatli okuması, banka seçerken nakit promosyon miktarının yanı sıra otomatik ödeme, kart kullanımı, ek ürün şartları gibi kriterlere de dikkat etmesi önem taşıyor.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Albaraka Türk: 25 bin TL'ye varan promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve yeni müşteri yönlendirme gibi şartlarla 7 bin TL'ye varan ek ödül ile toplamda 32 bin TL .

25 bin TL'ye varan promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve yeni müşteri yönlendirme gibi şartlarla 7 bin TL'ye varan ek ödül ile toplamda . Yapı Kredi: 15 bin lira temel promosyon, fatura talimatı ve kredi kartı harcamasıyla birlikte 30 bin TL 'ye kadar.

15 bin lira temel promosyon, fatura talimatı ve kredi kartı harcamasıyla birlikte 'ye kadar. Garanti BBVA: Promosyon miktarı 25 bin TL 'ye kadar çıkıyor. Harcama, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle 10 bin TL'ye kadar bonus ile toplamda 35 bin TL .

Promosyon miktarı 'ye kadar çıkıyor. Harcama, avans hesap ve sigorta poliçesi gibi ürünlerle 10 bin TL'ye kadar bonus ile toplamda . İş Bankası: Toplam promosyon ve ödül tutarı 24 bin TL . Maaşa göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon.

Toplam promosyon ve ödül tutarı . Maaşa göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon. TEB: Toplamda 21 bin TL . 12 bin lira temel promosyona ek olarak, iki veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9 bin TL ek promosyon.

Toplamda . 12 bin lira temel promosyona ek olarak, iki veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 9 bin TL ek promosyon. QNB Finansbank: Maaşa göre 20 bin TL 'ye kadar promosyon, ek ödüllerle birlikte 31 bin TL 'ye kadar.

Maaşa göre 'ye kadar promosyon, ek ödüllerle birlikte 'ye kadar. Türkiye Finans: 12 bin TL'ye kadar promosyon, fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi şartlarla toplamda 29.500 TL .

12 bin TL'ye kadar promosyon, fatura talimatı, yedek hesap ve kredi kartı başvurusu gibi şartlarla toplamda . Denizbank: 12 bin lira promosyon, bazı banka ürünlerinin kullanımında 27 bin TL 'ye kadar.

12 bin lira promosyon, bazı banka ürünlerinin kullanımında 'ye kadar. ING: Maaşa göre net promosyon miktarı 15 bin TL , ek şartların sağlanmasıyla birlikte 28 bin TL .

Maaşa göre net promosyon miktarı , ek şartların sağlanmasıyla birlikte . Kuveyt Türk: 27.500 TL 'ye varan promosyon. 24 bin lira promosyona ek olarak yeni fatura talimatlarına 2.500 TL ve yeni Sağlam Kart ile yapılacak harcamaya 1.000 TL'ye varan altın puan.

'ye varan promosyon. 24 bin lira promosyona ek olarak yeni fatura talimatlarına 2.500 TL ve yeni Sağlam Kart ile yapılacak harcamaya 1.000 TL'ye varan altın puan. Ziraat Bankası: 12 bin TL 'ye varan promosyon.

'ye varan promosyon. Halkbank: 12 bin TL emekli promosyonu.

Cayma Bedeli ve Başvuru Süreci

Cayma bedeli, promosyon süresi dolmadan banka değişikliği yapmak isteyenlerin karşılaşabileceği bir durumdur. Promosyonun tamamı iptal edilmez; sadece kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri ödenir. Başvurular banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Banka Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Banka seçerken sadece nakit promosyon miktarına değil; otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürün şartlarına da dikkat edilmelidir. Sözleşmelerin detaylı okunması önerilir.