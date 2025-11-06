MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmamoğlu'nun babası üzerine kayıtlı mal varlıklarını hatırlamadı

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından ifade verdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 08:02, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 08:05
Yazdır
İmamoğlu'nun babası üzerine kayıtlı mal varlıklarını hatırlamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun ifadesi alındı. Dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen Hasan İmamoğlu, mal varlığı ile ilgili sorulan soruya "Üzerime kayıtlı birden fazla gayrimenkul vardır, bunları hatırlamam mümkün değil. Bunları hatırlamam mümkün değil ancak gerekli yerlerden temin edilebilir. Ayrıca UYAP sisteminden de görülebilir" yanıtı verdi.

HER ŞEYİ TUNCAY BİLİR

Yönetim kurulunda olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Güllüce Tarım isimli şirketi satın almasıyla ilgili soruları cevaplandıran Hasan İmamoğlu, "Güllüce Tarım'ın satın alınma süreciyle alakalı herhangi bir bilgim yok. Firmanın bu tür işlemleriyle Genel Müdür Tuncay Yılmaz ilgileniyordu. Olayın detaylarına kendisi vakıftır" savunmasını yaptı. İmamoğlu İnşaat ve Carsal Reklamcılık arasındaki işlemlere de yanıt vermeyen İmamoğlu, "Hüseyin Köksal'ın amcalarını tanırım, kendisiyle ailevi bir tanışıklığımız var ancak Murat Kapki'yi tanımam. Sorulan ticaretle ilgili herhangi bir bilgim yok. Diğer sorularda beyan ettiğim gibi Tuncay Yılmaz ilgilenmekteydi, bu konuya vakıf değilim" dedi.

TEDBİRLERİ KALDIRIN, TALEBİ

Mehmet Selim İmamoğlu'na Hırvatistan'da inşaat sektöründe iş yapmak için Tectum Investment isimli şirketi kurması için destek olduğunu anlatan İmamoğlu, "Torunuma destek olmak için kendi hesabımdan ve birikiminden zaman zaman para gönderiyordum. Para gönderme sebebim budur. Paranın kaynağı ise birikimimdir" diye konuştu. Kira gelirleri ve emekli maaşına el konulduğu için mağdur olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu sebeple tedbirlerin kaldırılmasını istedi.

TEKNEYİ BABAM ALDI

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da verdiği ifadede İmamoğlu İnşaat A.Ş.'de mühendis olarak çalıştığını ancak hem yurt içinde hem de yurt dışında olan Hırvatistan'da şirketinin sahibi olduğunu beyan etti. 772 bin TL'ye 6.5 metre bir tekne aldığını anlatan oğul İmamoğlu, "Ludio isimli teknemin önceki sahipleri Berkan Aksu ve Sertaç Sürmeli isimli şahıslardır. Ben bu tekneyi bu şahıslardan satın aldım. Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur" ifadelerini kullandı.

PARAYI ANNEM VE DEDEM VERDİ

İmamoğlu, MASAK raporunda Hırvatistan'a gönderildiği belirtilen 637 bin 106 avroya itiraz ederek 388 bin 303 avro gönderildiğini ifade etti. Söz konusu parayı Hırvatistan'da inşaat projesi kapsamında gönderdiğini belirten İmamoğlu, "Söz konusu paraları annem ve dedemden aldım. Benim Hırvatistan'a gönderdiğim miktar 388 bin 303 avrodur. Bunun dekontlarını ve hesap hareketlerini sunabiliriz" diye konuştu.

PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM

MASAK raporunda Dilek ve Hasan İmamoğlu tarafından gönderilen paraların kendisine nasıl verildiği sorusuna karşı paraların nereden temin edildiğini bilmediğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşaat işi yapan bir ailenin 3'ncü nesli olarak bilgi birikimimiz yurt dışına taşımak istediğimde annemin ve dedemin bana hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmaları gayet normaldir. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum." Daha sonra Hasan ve Mehmet Selim İmamoğlu emniyetten ayrıldı.

