Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Buna göre söz konusu makinelerin ithalatında birim gümrük kıymeti, adet başına 10,5 dolar olacak.

Tebliğle tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

