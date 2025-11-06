Motorine Büyük Zam Bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ederken motorin fiyatlarına zam haberi geldi.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam gelecek.

Zammın ardından fiyatlar ne kadar olacak?

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 55,49 liradan, Ankara'da 56,51 liradan, İzmir'de 56,85 liradan satılıyor.

Zammın ardından fiyatların yaklaşık olarak İstanbul'da 57,56 liraya, Ankara'da 58,58 liraya, İzmir'de ise 58,92 liraya yükselmesi bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 53,65 liradan, Ankara'da 54,51 liradan, İzmir'de 54,85 liradan satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.