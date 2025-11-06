İmamoğlu soruşturmasında 6 şüpheli ifade verecek

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma çerçevesinde şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç Örgütüne Yardım Etme" suçlarından savunmaları alınacak.

Açıklamada, ifade alma işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirileceği kaydedildi.