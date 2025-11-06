İmamoğlu soruşturmasında 6 şüpheli ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma çerçevesinde şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç Örgütüne Yardım Etme" suçlarından savunmaları alınacak.
Açıklamada, ifade alma işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirileceği kaydedildi.