Tacize uğrayan Cumhurbaşkanı, şikayetçi oldu

Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Tacize uğrayan Cumhurbaşkanı, şikayetçi oldu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sokakta uğradığı taciz sonrası sessiz kalmadı. Suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Sheinbaum, "Eğer bu bana yapılabiliyorsa, genç kadınlar neyle karşılaşıyor?" diyerek kadınlara yönelik şiddetle mücadele sözü verdi. Başkan, olayın görüntülerinin paylaşılmasını da "etik dışı ve ahlaksızca" olarak nitelendirdi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 10:00, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 10:40
Yazdır

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kendisini sokakta taciz eden adam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Güpegündüz, sokak ortasında yaşanan taciz olayı kameralara yansımıştı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sheinbaum'un korumalarının ise sapık adamın bu kadar yaklaşmasına izin vermesi eleştirilere neden oldu.

'BUNU BANA YAPABİLİYORLARSA...'

Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu suçun Meksika'daki 32 eyaletin tamamında cezalandırılabilir hale gelmesi için yasayı gözden geçireceğim," dedi.

Başkan, "Cumhurbaşkanı olmamın ötesinde, bu ülkede ve dünyada birçok kadının yaşadığı bir durum bu. Hiç kimse bedenimize ve kişisel alanımıza tecavüz edemez," ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, olayın ardından ilk tepkisini "bir kadın olarak" verdiğini söyledi. "Kendime sordum: Dava açmalı mıyım, açmamalı mıyım? Sonra düşündüm, dava açmak zorundayım. Dava açmamak bir seçenek değil," dedi.

Devlet başkanı, "Bu, birçok kadının yaşadığı bir durum. Eğer bu bana olabiliyorsa, ülkemizdeki genç kadınlar için ne bekleyebiliriz?" diye ekledi.

VİDEOYU DA ELEŞTİRDİ

Sheinbaum, yaşadığı saldırının videosunun paylaşılmasını da "etik dışı ve ahlaksızca" olarak nitelendirdi.

Videonun izinsiz bir şekilde paylaşılmasını "mağdurun travmasının tekrar yaşanmasına sebep olan bir hata" olarak eleştirdi.

Sheinbaum davanın yanında, erkekleri eğitmeye yönelik bir farkındalık kampanyası başlatacağını duyurdu.

Meksika Başkanı, "Bu, kadınların onuruyla ve haklarının tanınmasıyla ilgili bir mesele. Kadın haklarına ilişkin bir kitapçık yayımladık ve bu olay da onunla bağlantılı. Bu sadece benim değil, tüm Meksikalı kadınlarını savunmamız gerek" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber