Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
DMM'den 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması
Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti
Bakanlık, 51 ilde 512 taşınmazı satışa çıkardı
Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mersin'de otoyolda geri giden sürücü cezadan kaçamadı

Bir vatandaş, otoyolda geri giden sürücüyü cep telefonu kamerasıyla anbean kayda aldı. Görüntüler sonrası harekete geçen jandarma ekipleri sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 10:14, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 10:50
Yazdır

Mersin'de kazaya davetiye...

Mersin'in Arsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen olayda, 35 plakalı bir araç otoyolda durup biraz bekledikten sonra geri geri gitmeye başladı.

SÜRÜCÜYE 9 BİN 267 TL PARA CEZASI

Trafiği tehlikeye sokan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Görüntüler üzerine otoyol jandarması sürücüyü plakasından tespit edip 9 bin 267 TL para cezası kesti.

İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL ERCAN ATASOY'DAN AÇIKLAMA

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, konuyla ilgili açıklamasında araçla ilgili gereğinin yapıldığını belirterek, "Adana-Mersin Otoyolunda 05.11.2025 günü saat 10.30 sıralarında bir aracın ters istikamette sürülmesine ilişkin İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsü tespit edilerek şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi maddesi gereğince 9 bin 267 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, otoyolda jandarma ekiplerinin sürekli denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

