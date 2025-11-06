Mersin'de otoyolda geri giden sürücü cezadan kaçamadı

Mersin'de kazaya davetiye...

Mersin'in Arsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen olayda, 35 plakalı bir araç otoyolda durup biraz bekledikten sonra geri geri gitmeye başladı.

SÜRÜCÜYE 9 BİN 267 TL PARA CEZASI

Trafiği tehlikeye sokan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Görüntüler üzerine otoyol jandarması sürücüyü plakasından tespit edip 9 bin 267 TL para cezası kesti.

İL JANDARMA KOMUTANI TUĞGENERAL ERCAN ATASOY'DAN AÇIKLAMA

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, konuyla ilgili açıklamasında araçla ilgili gereğinin yapıldığını belirterek, "Adana-Mersin Otoyolunda 05.11.2025 günü saat 10.30 sıralarında bir aracın ters istikamette sürülmesine ilişkin İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsü tespit edilerek şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi maddesi gereğince 9 bin 267 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, otoyolda jandarma ekiplerinin sürekli denetimlerinin sürdüğü bildirildi.