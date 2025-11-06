Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomi ile paylaştığı verilerde çalışma faaliyetleri ve hedefler üzerinde durdu.

Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

"Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi."

"Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışı başarıyla yönetiyoruz. 24 Ekim 2025 itibarıyla 171 milyar liraya gerileyen bakiyenin yıl sonunda 5 milyar liranın altına inmesini bekliyoruz."

"Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık."