Antalya'da plakasını bandanayla gizleyen sürücüye 43 bin 149 lira ceza
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, plakasını bandanayla kapatan, ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve araç sahibine toplam 43 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 11:04, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 11:05
Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Antalya Caddesi'nde yaptıkları denetim sırasında, plakası okunamayacak şekilde bandanayla kapatılmış bir motosikleti fark etti.
Ekipler, "dur" ihtarında bulunarak motosikleti durdurdu.
Sürücü Erdem C. üzerinde yapılan kontrolde, şahsın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca sürücünün kaskını takmadığı ve motosikletin aynalarını da kullanılamaz hale getirecek şekilde kapattığı belirlendi.
Bu tespitler üzerine sürücü Erdem C. ile motosikletin sahibine ilgili kanun maddeleri uyarınca toplam 43 bin 149 lira idari para cezası kesildi.