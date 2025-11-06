Sinemalarda bu hafta

Hülya Duyar, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Leon Kemstach, Hayat Van Eck, Yüsra Geyik, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin'in rol aldığı "Bi Umut" Gökhan Arı yönetmenliğinde izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Mert Dikmen ile Mustafa Uslu imzası taşıyan film, hastanede kimsesiz kalan bir gence 10 yıl annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın gerçek hikayesini anlatıyor.

Sahibinden Rahmet

Emre Sert ve Gözde Yetişkin'in senaryosunu yazıp yönettiği "Sahibinden Rahmet", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık ve Sarp Akkaya'nın oynadığı film, yoksul bir köye düşen meteor parçalarının ardından İrfan'ın zengin olma hayaliyle açgözlülük ve iktidar sarhoşluğu içinde, elindeki asıl değerleri kaybettiğini göremez hale gelmesini konu alıyor.

Predator: Vahşi Topraklar

Elle Fanning ve Dimitrius Schuster-Koloamatangi'nin başrollerini paylaştığı "Predator: Vahşi Topraklar", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Dan Trachtenberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, klanı tarafından dışlanan genç bir Predator'ın, Thia ile beklenmedik bir ittifak kurarak en büyük rakibinin karşısına çıkmasını konu ediniyor.

Ölüm Oyunu

Jamie Nash'ın yönettiği; Francesca Capaldi, Mia Rae Roberts ve Ken Arnold'un rol aldığı "Ölüm Oyunu", kana susamış bir örgütün bowling salonunu basması sonrası, lise öğrencisi bir kızın hayatta kalmayı öğrenmek zorunda kalmasını odağına alıyor.

Haftanın animasyonları

Yunus Emre Çakır'ın yönettiği "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed", Medine'ye doğru dedesiyle yola çıkan küçük Lina'nın, yolculuk sırasında Hz. Muhammed'in iki yakın sahabesi, Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebu Bekir ile karşılaşma hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

Peygamberi görecek olmanın heyecanını yaşayan Lina, bu kıymetli iki sahabeyle tanışınca tarifsiz bir mutluluk duyar. Sohbet sırasında Zübeyr ve Esma, İslam'ın ilk yıllarına tanıklık ettikleri olayları anlatmaya başlar. Mekke'deki baskılar, müşriklerin engellemeleri, Bilal Habeşi'nin özgürlük uğruna verdiği mücadele ve imanla yoğrulmuş nice hatıra, Lina'nın bu manevi yolculuğunu unutulmaz kılar.

Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın çektiği "Kral Şakir: Dünyalar Karıştı", yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin farklı dünyalara açılan maceralarını konu alıyor.

Toby Genkel ile Steve Hudson'un Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı "Canavarcıklar" haftanın bir diğer animasyon filmi olarak vizyonda yerini alacak.