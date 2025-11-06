e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2026'da 70 milyona ulaşması hedefleniyor

Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Ana sayfaHaberler Teknoloji

e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2026'da 70 milyona ulaşması hedefleniyor

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 70 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 9 bine yükseltilmesi planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 12:00, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 11:39
Yazdır
e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2026'da 70 milyona ulaşması hedefleniyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Eylül ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil 1104 kurum ve kuruluşun toplam 8 bin 665 hizmetine ulaşılabiliyor.

e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 68,2 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre bu yıl e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76,1'i buldu.

Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı yolda

Türkiye'de dijital devlet çalışmalarına yönelik yönetim kapasitesi ve stratejik yönetim çerçevesinin güçlendirilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda, Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

Kamu dijital dönüşüm olgunluk modeli için ulusal ve uluslararası örnekler incelenerek taslak model oluşturulacak ve kurumların dijital dönüşüm olgunluğunu belirlemek üzere platform ve iş modeli hayata geçirilecek.

Açık veri mevzuat hazırlık çalışmaları tamamlanacak.

Kamu idarelerinin yapay zeka teknolojileri kaynaklı risklere karşı bilinçlendirilmesi ve potansiyel risklerin azaltılmasına yönelik etki analizi çerçevesi oluşturulacak ve yapay zeka yönetim sistemi belgelendirme mekanizması devreye alınacak.

Burada yıl sonu itibarıyla 68,5 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması bekleniyor.

Yıl sonu itibarıyla 8 bin 700 olarak belirlenen e-Devlet Kapısı'ndan sunulan kamu hizmet sayısının da 2026'da 9 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca, buradan sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması amaçlanıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden gelecek yıl toplam 8 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan mobil hizmetin bu yıl sonuna kadar 5 bin 400'e, 2026'da ise 5 bin 600'e yükseltilmesi planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber