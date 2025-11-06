MHP 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı' düzenleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul başkanlığındaki çalıştay, 8 Kasım Cumartesi ATO Congresium Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yurdakul, açıklamada, çalıştayın, sağlık alanında 160 bilim insanı, akademisyenler, sağlık çalışanları, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri, siyasetçiler ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Çalıştayda, sağlık alanındaki sorunların ve iyileştirilebilecek hususların, kurumlar ve politikalarının, yeniliklerin ve sağlık sisteminin geleceğinin masaya yatırılacağını aktaran Yurdakul, çalıştayın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin sonucu olduğunu söyledi.

Yurdakul, şunları ifade etti:

"Gözlemler, istişareler ve yüz yüze ya da çevrim içi toplantılarla, milletimizin sağlık alanında ne gibi önemli sorunlarının olduğunu ve gündemde hangi konuların ele alınması gerektiğini anlamaya çalıştık. Örneğin, muayene ve tetkik randevusu alamama veya ancak çok ileri tarihlerde randevu bulabilmek, acil servislerde oluşan yoğunluklar, aile hekimliği sisteminin sorunları, sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarının özlük hakları, yeni teknolojiler, sağlıkta yapay zeka, sağlık endüstrisi, tıp eğitimi ve tıbbın geleceği, sağlıkta finans sistemi gibi birçok konu ele alındı. Hem ülke çapında hem de yerel boyutta yapılan hastane ziyaretleri, gözlemler, anketler ve istişareler sonucu elde edilen geri bildirimlerin neticesinde önümüzdeki tabloyu netleştirmeye çalıştık."

- Çalıştayın ön hazırlıkları 6 ay sürdü

Yurdakul, 6 ay süren ön çalışmalar ve bilimsel değerlendirmeler çerçevesinde çalıştayda, "Halk sağlığı-koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerini içeren tedavi edici sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, sağlıkta insan kaynakları, eğitim politikaları ve özlük hakları, sağlık endüstrisi, ilaç, tıbbi cihaz ve yerli üretim ekosistemi, sağlık ekonomisi ve finansal sürdürülebilirlik, sağlıkta teknoloji, sağlıkta dijital dönüşüm (yapay zeka ve veri yönetimi), sağlıkta hukuk, sağlıkta etik, çalışan ve hasta hakları, sağlık turizmi, geleneksel, tamamlayıcı ve fonksiyonel tıp, rehabilite edici sağlık hizmetleri, sağlıkta inovasyon ve yetkinlik: tanı ve tedavide yeni ufuklar" alt başlıklarının masaya yatırılacağını kaydetti.

Özverili bir çalışma sürecinin ardından, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sağlık alanında yürütülen stratejik hazırlıkların en kapsamlı adımlarından birinin atılacağını belirten Yurdakul, çalıştay sonuç raporlarının son değerlendirme oturumlarının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını, sonuç bildirgesinin açıklanmasının ardından çalıştayın tamamlanacağını dile getirdi.

"Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği Paneli"nin 21 Haziran'da düzenlendiğini anımsatan Yurdakul, "Bu panelde gördük ki teknoloji kullanımı her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hızla büyük değişikliklere sebep oluyor. Artık eskiden imkansız gibi görünen birçok gelişme her gün hayatımıza giriyor. Bunun yanı sıra bazı yapısal sorunlarımız da devam ediyor." dedi.

"Siyaset üstü bir vizyonla çözmeye gönüllüyüz"

Yurdakul, MHP olarak, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla Türkiye'nin sağlık alanındaki sorunlarını siyaset üstü bir vizyonla çözmeye, ülkeyi sağlık alanında geleceğe hazırlamaya gönüllü olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin çıkarları ve geleceği adına, yapıcı amaçlarla bir tuğlayı da kendilerinin koymak istediğini belirten Yurdakul, "Çalıştay, moderatörlerimizin ve katılımcılarımızın bilgilerinin yanı sıra mesleki tecrübelerini de göz önüne aldığımızda, bu çalıştayın, 'milli bir yol haritası' oluşturmak üzere 160 uzmanın, toplamda 2 bin yıllık bilgi ve tecrübesini partimiz çatısı altında buluşturduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Çalıştayda, geçen hafta 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlıkta teknoloji ve ilerlemelere adapte edilmesi ile Türk milletinin tıp teknolojilerine nasıl damga vurabileceği gibi soruların da yanıtlanmış olacağını dile getiren Yurdakul, Genel Başkan Bahçeli'ye şükranlarını sundu.