MHP 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı' düzenleyecek

Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
MEB'den tüm okullara talimat: 10 Kasım ve 11 Kasım'da fidan dikimi yapılacak
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
Bakan Tunç hukuk fakülteleri için hedefi açıkladı: İlk 100 bine girenler yerleşebilmeli!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Asgari Ücret Komisyonu için 'tiyatro' benzetmesi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Home-Office'ler için emsal karar: Eve kesilen 'İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi' iptal edildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı' düzenleyecek

MHP, sağlık sisteminin geliştirilmesi, hastalar ve sağlık çalışanlarının memnuniyetlerinin artırılması, Türk bilim insanları ve girişimcilerinin tanı ve tedavide yeni teknolojiler geliştirebilmesi için "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler" çalıştayı düzenleyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 12:54, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 12:55
Yazdır
MHP 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı' düzenleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul başkanlığındaki çalıştay, 8 Kasım Cumartesi ATO Congresium Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yurdakul, açıklamada, çalıştayın, sağlık alanında 160 bilim insanı, akademisyenler, sağlık çalışanları, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri, siyasetçiler ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Çalıştayda, sağlık alanındaki sorunların ve iyileştirilebilecek hususların, kurumlar ve politikalarının, yeniliklerin ve sağlık sisteminin geleceğinin masaya yatırılacağını aktaran Yurdakul, çalıştayın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin sonucu olduğunu söyledi.

Yurdakul, şunları ifade etti:

"Gözlemler, istişareler ve yüz yüze ya da çevrim içi toplantılarla, milletimizin sağlık alanında ne gibi önemli sorunlarının olduğunu ve gündemde hangi konuların ele alınması gerektiğini anlamaya çalıştık. Örneğin, muayene ve tetkik randevusu alamama veya ancak çok ileri tarihlerde randevu bulabilmek, acil servislerde oluşan yoğunluklar, aile hekimliği sisteminin sorunları, sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarının özlük hakları, yeni teknolojiler, sağlıkta yapay zeka, sağlık endüstrisi, tıp eğitimi ve tıbbın geleceği, sağlıkta finans sistemi gibi birçok konu ele alındı. Hem ülke çapında hem de yerel boyutta yapılan hastane ziyaretleri, gözlemler, anketler ve istişareler sonucu elde edilen geri bildirimlerin neticesinde önümüzdeki tabloyu netleştirmeye çalıştık."

- Çalıştayın ön hazırlıkları 6 ay sürdü

Yurdakul, 6 ay süren ön çalışmalar ve bilimsel değerlendirmeler çerçevesinde çalıştayda, "Halk sağlığı-koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerini içeren tedavi edici sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, sağlıkta insan kaynakları, eğitim politikaları ve özlük hakları, sağlık endüstrisi, ilaç, tıbbi cihaz ve yerli üretim ekosistemi, sağlık ekonomisi ve finansal sürdürülebilirlik, sağlıkta teknoloji, sağlıkta dijital dönüşüm (yapay zeka ve veri yönetimi), sağlıkta hukuk, sağlıkta etik, çalışan ve hasta hakları, sağlık turizmi, geleneksel, tamamlayıcı ve fonksiyonel tıp, rehabilite edici sağlık hizmetleri, sağlıkta inovasyon ve yetkinlik: tanı ve tedavide yeni ufuklar" alt başlıklarının masaya yatırılacağını kaydetti.

Özverili bir çalışma sürecinin ardından, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sağlık alanında yürütülen stratejik hazırlıkların en kapsamlı adımlarından birinin atılacağını belirten Yurdakul, çalıştay sonuç raporlarının son değerlendirme oturumlarının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını, sonuç bildirgesinin açıklanmasının ardından çalıştayın tamamlanacağını dile getirdi.

"Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği Paneli"nin 21 Haziran'da düzenlendiğini anımsatan Yurdakul, "Bu panelde gördük ki teknoloji kullanımı her alanda olduğu gibi sağlık alanında da hızla büyük değişikliklere sebep oluyor. Artık eskiden imkansız gibi görünen birçok gelişme her gün hayatımıza giriyor. Bunun yanı sıra bazı yapısal sorunlarımız da devam ediyor." dedi.

"Siyaset üstü bir vizyonla çözmeye gönüllüyüz"

Yurdakul, MHP olarak, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla Türkiye'nin sağlık alanındaki sorunlarını siyaset üstü bir vizyonla çözmeye, ülkeyi sağlık alanında geleceğe hazırlamaya gönüllü olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin çıkarları ve geleceği adına, yapıcı amaçlarla bir tuğlayı da kendilerinin koymak istediğini belirten Yurdakul, "Çalıştay, moderatörlerimizin ve katılımcılarımızın bilgilerinin yanı sıra mesleki tecrübelerini de göz önüne aldığımızda, bu çalıştayın, 'milli bir yol haritası' oluşturmak üzere 160 uzmanın, toplamda 2 bin yıllık bilgi ve tecrübesini partimiz çatısı altında buluşturduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Çalıştayda, geçen hafta 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlıkta teknoloji ve ilerlemelere adapte edilmesi ile Türk milletinin tıp teknolojilerine nasıl damga vurabileceği gibi soruların da yanıtlanmış olacağını dile getiren Yurdakul, Genel Başkan Bahçeli'ye şükranlarını sundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber