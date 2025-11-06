Akdeniz açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'nın ( AFAD ) verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

