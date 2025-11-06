LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 13:55, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 13:56
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen ünlüler hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu'nun raporu 17 Ekim'de hazırlandı.

Uyuşturucu testi sonuçları belli olan ünlülerden açıklama

YEDİ İSME TAKİPSİZLİK

Bu doğrultuda kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 7'sinde sonuçların negatif olduğu anlaşıldı.

Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci hakkında kovuşturmaya gerek bulunmadı.

8 İSMİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Deren Talu, D.T, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenilmişti.

Testi pozitif çıkan isimlerden Deren Talu, "Çıktığı iddia edilen sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Kanımda çıkan sertralin kullandığım antidepresandan." iddiasında bulunmuştu.

Dilan Polat da yaptığı açıklamada uyuşturucu kullanmadığını söyleyerek, testlerinde tek çıkabilecek sonucun yeşil reçeteli ilaçlar olduğunu savunmuştu.

Savcılık kaynakları, haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacaklarını açıklamıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, numuneleri alınan ünlü isimler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılmıştı.

Oyuncu Birce Akalay ise, testlerde görünen maddelerin düzenli kullandığı antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilgili olduğunu iddia ederken, listedeki yasaklı maddeyi ise hiç kullanmadığını ifade etti.

BAZI ÜNLÜLERİN KANINDA İLAÇ ETKİN MADDESİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İrem Derici, E.P., F.A. ve Z.S.S.'nin ise kanında ilaç etken maddesi tespit edildi. Bu ilaçların yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar olduğu belirtildi.

Derici sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, raporlarının temiz çıktığını belirtirken, "Mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtilen ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Ünlüler, kontrolün ardından İl Jandarma Komutanlığına geri götürülmüş, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrılmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesine göre, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun kamuya açık alanlarda veya okul, hastane, ibadethane ya da spor tesislerinin 200 metre yakınında işlenmesi halinde ceza 1,5 kat artırılır.

Cumhuriyet savcısı, kamu davası açılmasını erteleyebilir ve şüpheliyi denetimli serbestlik programına yönlendirebilir.

