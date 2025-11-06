LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
2025-2026 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 15:56, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 15:56
2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihi açıklandı.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.