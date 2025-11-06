Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 tutuklama

Antalya'da internet ortamında bir dairenin satılık ilanını gören şüpheliler, ilan sahibiyle iletişime geçerek bir yakınları adına evi satın almak istediklerini söyledi. Ardından daireye alıcı bulduklarını öne sürerek, bu kez başka bir yakınları adına satış işlemi gerçekleştireceklerini belirttiler. Şüpheliler, hem ev sahibi hem de alıcıyı Tapu Müdürlüğü'nde buluşturdu. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların alıcı konumundaki kişiden 2 milyon 100 bin lira tutarındaki bedeli havale yoluyla aldıkları tespit edildi. Ev sahibinin dairesini yüksek fiyattan sattığını, alıcının ise düşük fiyattan ev satın aldığını sandığı olayda, tarafların para konusunda doğrudan bir görüşme yapmadıkları belirlendi. Asayiş ekiplerince yapılan aramalarda, 65 bin lira nakit para, 6 cep telefonu, 12 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde, 1 milyon 150 bin lira para ve suça konu olabileceği değerlendirilen belgeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.