Ganalı Adufu'nun ölümüyle ilgili haberlere Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Adufu'nun 7 Mayıs 2025'te gribal enfeksiyon şikayetiyle bir kamu hastanesine başvurduğu, tedavisinin ardından taburcu edileceği sırada hastanenin acil gözlem odasında bulunan tıbbi cihazlara kasten zarar verdiği belirtildi.

Hastane personelince kolluk kuvvetlerine teslim edilen Adufu hakkında, ilgili hekimin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltı işlemi uygulandığı, şüphelinin 8 Mayıs 2025'te cumhuriyet başsavcılığına sevk edildiği, ifadesinde eşyaları kırdığını kabul ettiği kaydedildi.

Şüphelinin mevcut delil durumu ve sabit ikametinin bulunmaması dikkate alınarak "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandığı ifade edilerek, Adufu'nun ceza infaz kurumuna teslim edilmeden önce kurum doktoru tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği, ardından aynı gün yeniden hastaneye sevk edildiği, tedavisinin devam ettiği süreçte ise 14 Mayıs 2025'te tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada şüphelinin hastanede tedavi altındayken 23 Mayıs 2025'te vefat ettiği kaydedilerek, şu ifadeler kullandı:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca ölü muayene işlemi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği, vefatı ile ilgili olarak Gana Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna bilgi verildiği, şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması sonrasından başlayıp vefatına kadar olan süreç ile ilgili haber içeriğinde yer alan iddiaların cumhuriyet başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma konusu yapıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur."