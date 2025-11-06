'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ganalı Adufu'nun ölümüyle ilgili haberlere Başsavcılıktan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gana vatandaşı Michael Adufu'nun mayıs ayında tedavi gördüğü hastanede vefat etmesiyle ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 16:57, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 16:56
Ganalı Adufu'nun ölümüyle ilgili haberlere Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Adufu'nun 7 Mayıs 2025'te gribal enfeksiyon şikayetiyle bir kamu hastanesine başvurduğu, tedavisinin ardından taburcu edileceği sırada hastanenin acil gözlem odasında bulunan tıbbi cihazlara kasten zarar verdiği belirtildi.

Hastane personelince kolluk kuvvetlerine teslim edilen Adufu hakkında, ilgili hekimin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltı işlemi uygulandığı, şüphelinin 8 Mayıs 2025'te cumhuriyet başsavcılığına sevk edildiği, ifadesinde eşyaları kırdığını kabul ettiği kaydedildi.

Şüphelinin mevcut delil durumu ve sabit ikametinin bulunmaması dikkate alınarak "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandığı ifade edilerek, Adufu'nun ceza infaz kurumuna teslim edilmeden önce kurum doktoru tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği, ardından aynı gün yeniden hastaneye sevk edildiği, tedavisinin devam ettiği süreçte ise 14 Mayıs 2025'te tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada şüphelinin hastanede tedavi altındayken 23 Mayıs 2025'te vefat ettiği kaydedilerek, şu ifadeler kullandı:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca ölü muayene işlemi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği, vefatı ile ilgili olarak Gana Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna bilgi verildiği, şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması sonrasından başlayıp vefatına kadar olan süreç ile ilgili haber içeriğinde yer alan iddiaların cumhuriyet başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma konusu yapıldığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur."

