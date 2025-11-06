'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Bakan Tunç: Bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik

Adalet Bakanı yılmaz Tunç, "2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik. Geçtiğimiz yıl 40 yeni noterlik ihdas ettik. Noterlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlattığımız nöbetçi noterlik uygulamasıyla vatandaşlarımızın hafta sonları da noterlik hizmetine ulaşabilmesini sağladık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 17:20, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 17:19
Bakan Tunç, 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda noterliğin, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olduğunu belirtti.

"2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik"

Noterlerin, adaletin tesisine, mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Tunç, "Yaptıkları işlemlere resmiyet kazandıran noterlerimizi güçlendirmek ve vatandaşlarımızın noterlik hizmetine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için önemli adımlar attık. 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik. Geçtiğimiz yıl 40 yeni noterlik ihdas ettik. Noterlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlattığımız nöbetçi noterlik uygulamasıyla vatandaşlarımızın hafta sonları da noterlik hizmetine ulaşabilmesini sağladık ve bu kapsamda bugüne kadar 3 milyon 960 bin 246 işlem gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Noterlik müessesesini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz"

9. Yargı Paketiyle 2024 yılında Noterlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle noterlerin hafta sonu ve tatil günlerinde çalışma usul ve esaslarını yasal zemine kavuşturduklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Yönetmelik" ile hafta sonu nöbet sisteminin ayrıntılı biçimde düzenlenmesini; nöbet günleri, çalışma saatleri ve noter sayılarının netleştirilmesini sağladık. Yeni uygulamalarla noterlik hizmetlerinde zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırdık. Yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Yurt içinde gerçekleştirilen işlem örneklerinin başka şehirlerdeki noterliklerden temin edilebilmesini mümkün kıldık. Noter ücretleri ile harç ve vergilerin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasını hayata geçirdik. Güvenli ödeme sistemi, parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi ve e-Randevu sistemi gibi birçok yeniliğe imza attık. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, noterlik müessesesini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

