'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" başvurularının 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla aşamalı sistem uygulanacak. Buna göre, başvuruların ilk günü olan 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Takip eden günlerde ise TCKN'nin son rakamı sırasıyla "2, 4, 6, 8" olanlar başvuracak. Aşamalı sistem 15 Kasım'da sona erecek ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlar başvuru yapmaya devam edebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 17:40, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 17:42
Yazdır
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını bildirdi.

TCKN'ye göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım'da sonlandırılacak

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Projeyle ilgili detaylara "https://evsahibiturkiye.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber