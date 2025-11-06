'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" başvurularının 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla aşamalı sistem uygulanacak. Buna göre, başvuruların ilk günü olan 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Takip eden günlerde ise TCKN'nin son rakamı sırasıyla "2, 4, 6, 8" olanlar başvuracak. Aşamalı sistem 15 Kasım'da sona erecek ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlar başvuru yapmaya devam edebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını bildirdi.
TCKN'ye göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.
Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım'da sonlandırılacak
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.
Projeyle ilgili detaylara "https://evsahibiturkiye.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.