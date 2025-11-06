Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza töreni, MEB Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen törende Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında eğitim alanında yürütülecek ortak çalışmalar ve projelere ilişkin önemli adımlar atıldı. Protokol kapsamında, öğrencilere yönelik kültürel ve değerler eğitimi faaliyetlerinin desteklenmesi, öğretmenlere yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalık projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İmzalanan protokol kapsamında okullarda kütüphaneler kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta tarafından imza altına alındı. Bu iş birliğinin MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek olup, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak bir öğrenme ortamı oluşturulması amaçlandı. Yeni açılan veya kütüphanesi yetersiz olan okullarda yeni kütüphaneler kurulacağı belirtilirken, mevcut kütüphaneler modern eğitim ortamlarına uygun şekilde tefriş edilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.

Ayrıca bu kapsamda, öğrenci seviyelerine uygun kitapların kütüphanelerde bulundurulması, okuma gruplarının oluşturulması ve bu grupların yazarlarla buluşturulması hedefleneceği belirtildi. Ayrıca imzalanan protokol kapsamında 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda 15 bin öğrenciye kırtasiye desteği, 11 deprem ilinde 28 adet Eğitim ve Meslek Atölyeleri ve 81 ilde 81 kütüphane kurulması planlandı.

"Ebeveynlerin bize destek olmasını istiyoruz"



İmzalanan protokol kapsamında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de okuma kültürünün bir hayli düşük olduğunu ve bunu artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de de 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen, yaklaşık 75 bin okul var. MEB, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bir sektör. Bu sürecin sadece öğretmenler ve okullar üzerinden yürümemesini istiyoruz. Ebeveynlerin, sürecin içerisinde bize destek olmasını istiyoruz. Meslek örgütleri, iş çevreleri, sivil toplum örgütleri bu sürecin içerisinde bizimle ne kadar yol yürürlerse, biz de eğitim sistemimizde o kadar başarılı oluruz. Bizim hayata geçirmeye çalıştığımız şeyler toplumsal karşılık bulur. Bunu arzu ediyoruz. Bu anlamda da Şule Yüksel Şenler Vakfı'yla bir anlaşma imzalayacağız. Şule Yüksel Şenler Vakfı, genç kuşak açısından ismen çok yakın tanıdığımız ve çok takdir ettiğimiz bir vakıf. Biz de Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istiyoruz. Çünkü hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlardan gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki okuma kültürünün arzu ettiğimiz düzeyde olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz gençlere el uzatmak"



Türkiye'deki her noktaya kütüphane açmayı hedeflediklerini ve depremden etkilenen yerlere eğitimsel yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta ise, "Vakfımızın bu misyon çerçevesinde hedefimiz yeni neslimize, gençlerimize el uzatmak. Onlara hem Şule Yüksel Şenler'in kitaplarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle tanıtmak ama aynı zamanda da bu ülke için bilinçli ve ahlaklı bir nesil yetiştirme hedefimiz var. Bu sebeple MEB ile yaptığımız iş birliği bizi de memnun etmekte. İlk olarak Emin Erdoğan Hanımefendi'nin katılımıyla depremden etkilenen 11 ilimizde bulunan 11 okulumuzda kütüphanelerimizi kurduk. Burada kütüphanelerimize, çocuklarımızın ve gençlerimizin psikolojik olarak, ruhsal olarak eğlendirecek ve sadece kitap okumak değil, akıllı oyunlarla kendi bilgi ve yeteneklerini geliştirecekleri sistemleri de getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.