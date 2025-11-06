Özel'den soruşturma açıklaması: Ben ortaya söylemişim, üstüne alınana bak

9 Haziran 2025 tarihinde elektrik akımına kapılması sonucunda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına Eskişehir'de yaptırılan Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açıldı. Açılışa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "Burada biraz önce kardeşim Ferdi Zeyrek'in vefatından sonra bir vefa örneğini Ahmet başkanımız yaşam merkezine onun adını vererek gösterdi. Yaşam merkezini sizlerle birlikte gezdik. Her biriminde gerçekten sosyal belediyecilik açısından çok çok önemli işler yapılıyor. Buraları ziyaret ettik. Tabii biz bu keyifli birkaç saati yaşarken, Türkiye'de dünya kadar keyifsiz iş olmaya devam ediyor. Büyük bir felaket yaşanmış. Bu, ileride yapılmaya çalışılanın ne olduğunu, eğer mani olunmazsa ne sonuçlar doğuracağını daha iyi anlayacağız. Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin yazın verdiği, gerekçesini eylül ayında yazdığı ve mahkemeye yolladığı kararı savcılık neredeyse bir haftadır bekliyordu. Bir yerden talimat bekliyorlar, mütalaa yazmıyorlar. Dün çok kötü bir mütalaa yazdılar ve bugün ilk kez yargı tarihimizde 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin esastan görüşüp karara bağladığı, hem kişinin sağlığı yönünden hem de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki gerekçeli kararına uymayacağını açıkladı" şeklinde konuştu.

Kendisine açılan soruşturmayla ilgili de açıklamada bulunan Özel, "Bana Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açılmış. Ne Cumhurbaşkanına hakaret? Bir de, 'Onu savcılara dedi' diyor. Ben savcıya ne dediğimi biliyorum. Diyecek olsam derim. Ben ortaya söylemişim, üstüne alınana bak. Haysiyetsizce saldıranlar için söylüyorum, Dilek Hanım'a o lafları yazanlar için söylüyorum, çocuklara o hakaretleri edenler için, Hasan amcaya onları söyleyenler için söylüyorum. 'Bize söyledi' diyor. Ben ortaya söyledim" dedi.

"Tüm gazeteci arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını bekliyoruz"

Bugün sabah saatlerinde 6 gazetecinin gözaltına alınması hakkında da konuşan Özel, "Bir tanesi daha önce bizim de çalıştığımız basın danışmanımız olan, daha önceki tarihlerde görev yapan, şimdi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Ekrem Başkan'ın ekibinde çalışan arkadaşımız olmak üzere çok sayıda kıymetli gazeteci arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Sonra 'Gözaltı değil, ifadeye çağırdık, ifadeye götürme işlemi' dediler. Sonrasında ifade verince serbest bırakma tutanağı vardı, şimdi yine tutuyorlar. Yani artık memlekette nizam bozulduğu için insanın aklına her türlü şey geliyor. Böyle bir rezil durumla da karşı karşıyayız. Biz en kısa sürede tüm arkadaşların özgürlüklerine kavuşmasını bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Hukuk Komisyonumuz, Çağlayan Adliyesi'nde izliyor" diye konuştu.