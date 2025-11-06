81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 21:53, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 21:55
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.