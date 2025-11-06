81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarında sokakta kalan kimsesiz vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, il ve ilçelerde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Tespit edilen kişilerin barınması kamu misafirhaneleri ve otellerde sağlanacak.

81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.

