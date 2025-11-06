Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ile birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları yer alıyor.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları da komisyon gündeminde değerlendirilecek.

ŞİMŞEK'TEN VERGİ VE HARÇ AÇIKLAMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Şimşek, vergi ve harçlardaki artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemelerin bu yıl yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri dikkate alınarak yapılabileceğini belirtti.

"Vergi ve harçlardaki güncellemelerin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri doğrultusunda ve bütçe imkanları çerçevesinde daha düşük oranda yapılması gündemimizde," ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Bakan Şimşek "Ekim 2025 itibarıyla uzun vadeli ve uygun koşullu yaklaşık 13,6 milyar dolar finansman sağladık. Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakamdır" dedi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"



Bakan Şimşek, konuşmasında enflasyonla mücadele ve dezenflasyon sürecine de değindi.

Dönemsel etkiler nedeniyle ekonomik göstergelerde zaman zaman yavaşlama görülebileceğini belirten Şimşek, "Dönemsel etkilerle geçici olarak yavaşlasa da dezenflasyon süreci devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.