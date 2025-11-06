8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

Afyonkarahisar, Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Tutuklu 2 şüphelinin de ifadesine başvuruldu.

Ekipler, yaptığı çalışmada 10 şüpheliden 2'sinin tutuklu olduğu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net