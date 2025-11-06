Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Tarımsal üreticiler için Hazine Bütçesine 50 milyar lira ek ödenek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan önerge, oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine 50 milyar lira ödenek ilave edilecek. Bu ek kaynak, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla yürütülen faiz ve kar payı destekli kredi ve fon kullandırma programlarında kullanılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 23:31, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 23:34
Tarımsal üreticiler için Hazine Bütçesine 50 milyar lira ek ödenek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar lira ödenek eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin önergeleri de görüşüldü.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Önergeye göre, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira ödenek ilave edilecek.

