7 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları
7 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması" programına katılacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOGEM-DER arasında Kütüphane Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Afyonkarahisar/10.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunacak, İvrindi Belediyesi'ni ziyaret edecek.
(Balıkesir/15.15/17.30)
5 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya Kahramanmaraş yurt dışı Türk toplumunun katkılarıyla Elbistan'da yapımı tamamlanan Yusuf Gül Camii'nin açılışına katılacak.
(Kahramanmaraş/12.20)
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/09.30/17.30)
7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporunu açıklayacak.
(İstanbul/10.30)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek 9. Uluslararası Öğrenci Bilimleri kongresine katılacak, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.
(Bursa/10.00/11.30/12.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/19.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek, Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak olan resmi açılış törenine katılacak.
(Riyad/20.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.
(Ankara/20.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası; SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.30/Muğla/17.00)
4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)