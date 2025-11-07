Belediyelerin memur alımlarına başvurular elektronik ortamda alınacak

7.11.2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin memur alım ilanlarına başvurular elektronik ortamda alınacak. Ancak idareler elektronik ortamda alınan başvurunun yanı sıra duyuruda belirtilmek şartıyla şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru alabilecek.

Bu düzenlemeyle; belediyeler başta olmak üzere tüm yerel idarelerin sadece şahsen başvuruyu kabul ederek adayları eleme imkanı ortadan kaldırılmış oldu.

İşte 7 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

MAHALLİ İDARELERE İLK DEFA ATANACAKLARA DAİR SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından" ibareleri "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başvuruların elektronik ortamda alınması esastır. Ancak idareler elektronik ortamda alınan başvurunun yanı sıra duyuruda belirtilmek şartıyla şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru alabilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanı" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile İçişleri Bakanı müştereken yürütür.