Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Belediyelerin memur alımlarına başvurular elektronik ortamda alınacak
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı

45 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 67'si tutuklanırken 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Haber Giriş : 07 Kasım 2025 07:24, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 07:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Son iki haftada 45 ilde yapılan operasyonlarda 178 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklanırken 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler; örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri gizli yapılanması ve gizli yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Yerlikaya, operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını vurguladı.

