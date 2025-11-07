Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir

Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin iklim gündeminin küresel ölçekte güçlendirilmesine yönelik kararlılığını ortaya koymak için COP31'e ev sahipliği adaylığını açıkladığını belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede, güney ve kuzey arasında bir köprü rolü üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 07:34, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 07:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki "COP30 Liderler Zirvesi"nde, Liderlerin Genel Kurul Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, dünyanın artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler, şiddetlenen iklim etkileri, süregelen küresel eşitsizlikler ve azalan kalkınma yardımları ile iklim finansmanı gibi zorlukların yaşandığı bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Bu noktada, Gazze meselesi başta olmak üzere insani krizlerin çözüme kavuşturulmasının, insani kalkınma ve küresel adaletin güçlendirilmesi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir sorun değil, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları tehdit eden, giderek daha karmaşık bir küresel sorun haline gelmiştir. Bu küresel sorunun aşılması, güçlü bir uluslararası işbirliğine bağlıdır. On yıl önce ortak umutlar ve müşterek hedefler etrafında birleşmiştik. Bugün ise o umutları somut sonuçlara ve ileriye dönük politikalara dönüştürme ve somut adımlar atma zamanı. 'Bakü'den Belem'e Yol Haritası' çerçevesinde belirlenen 'COP29 Finans Anlaşması'nın da tam ve zamanında uygulanması, ulusal enerji ve kalkınma stratejilerimizin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

"Sıfır Atık Girişimi'ni hem ulusal hem de küresel düzeyde yaygınlaştırıyoruz"

Yılmaz, Türkiye'nin, tarihsel sorumluluğu sınırlı olmakla birlikte, Paris Anlaşması kapsamındaki ortak hedeflere ulaşmak için iddialı taahhütlerden somut eyleme geçiş sürecine dair kararlılığını sürdürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, düşük karbonlu bir geleceğe geçiş doğrultusunda, 2053 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefini benimseyerek iddialı bir yol haritası ortaya koymuştur. Kısa ve uzun dönemli iklim stratejilerimizi yürürlüğe koyarak, ana sektörlerimizde yeşil dönüşüm sürecimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl itibarıyla, toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Yenilenebilir enerji payını artırırken, enerji verimliliğini güçlendiriyor, sanayide düşük karbonlu teknolojileri ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Demir yolu taşımacılığını önceliklendiriyor, elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor, Sıfır Atık Girişimi'ni hem ulusal hem de küresel düzeyde yaygınlaştırıyoruz."

"Türkiye, COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, New York'ta düzenlenen İklim Zirvesi'nde açıkladığı üzere, Türkiye'nin bir önceki Ulusal Katkı Beyanı'nda (Nationally DeterminedContribution/NDC) 2030 için hedeflediği 695 milyon ton emisyon miktarını, yeni NDC'de 2035 için 643 milyon tona düşürmeyi hedeflediğini hatırlatan Yılmaz, ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yıl Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu"nu kabul ettiğini ve yasalaştırdığını bildirdi.

Yılmaz, bu kanun sayesinde, Emisyon Ticaret Sistemi'nin hayata geçirilmesi, Yeşil Finans Stratejisi'nin uygulanması ve Ulusal Yeşil Taksonomi'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya geldiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, iklim gündeminin küresel ölçekte güçlendirilmesine yönelik kararlılığını ortaya koymak için COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir. Özellikle Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadelede güney ve kuzey arasında bir köprü rolü üstlenmeye hazır olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Herkes için daha müreffeh, dirençli ve yeşil bir dünya inşa etmek amacıyla adil, hakkaniyetli ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürütülecek bir iklim eylemi için Türkiye olarak tüm taraflar ve uluslararası toplum ile işbirliğimize devam etme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyor, hepinize teşekkür ediyorum."

