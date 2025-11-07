Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis operasyonu başlattı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim tarihli "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı" açıklamasını ihbar kabul eden Savcılık, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

17 hakem ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor eski Başkan Mehmet Fatih Saraç'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıkamada şu ifadeler yer aldı:

- Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. - M.Ö. N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K.- Y.Y- Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

- Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

- Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu 'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından,

Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır.



