Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu

Olay, kent merkezindeki Yeşilyol Caddesi'nde faaliyet gösteren bir özel poliklinikte meydana geldi. Aile iddialarına göre, poliklinikte muhasebeci olarak çalışan İ.Ö. isimli kişi, yetkisi olmamasına rağmen sünnet işlemini gerçekleştirmeye kalkıştı.

İşlem sırasında bebeğin kalbi aniden durdu. Aile panik içinde ambulans çağırırken, poliklinik yetkililerinin olay yerine gelen sağlık ekiplerine "çocuk epilepsi krizi geçiriyor" dediği öne sürüldü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndü.

Baba: "Çocuğumun Gözleri Kaymış, Solunumu Yoktu"

Bebeğin babası İ.D., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"28 Ekim akşamı çocuğumu sünnet ettirmek için polikliniğe götürdüm. Sünneti, muhasebeci olduğunu sonradan öğrendiğimiz İ.Ö. yaptı. Bir anda çocuğumun kalbi durdu. Eşim bağırınca odaya girdim, oğlumun gözleri kaymış, solunumu yoktu. Poliklinik sahibi yanımıza gelip adrenalin enjekte etti, sonra oğlumdan inleme sesleri geldi. Ambulans geldiğinde ise 'epilepsi krizi geçiriyor' dediklerini duydum."

Rapor: Epilepsi Değil, Narkoz Kaynaklı

Baba Diyar, yapılan tahlillerin ardından doktorların "yüksek dozda narkoz" şüphesine dikkat çektiğini belirtti:

"Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan testlerde epilepsi bulgusuna rastlanmadı. Daha sonra İstanbul'daki özel bir hastanede de aynı sonuç çıktı. Oğlumun epilepsi olmadığı raporla ortaya konuldu."

"Başka Aileler Yanmasın"

Aile, olay sonrası poliklinik hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Bir doktor 'Bu epilepsi değil' diyerek olayın adli sürece taşınmasını sağladı. Biz de şikayetçi olduk. Başka ailelerin başına gelmesin diye sonuna kadar gideceğim. Çok şükür oğlum şu anda iyi."

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yetkisiz kişilerin tıbbi müdahale yapmasına yönelik denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı.