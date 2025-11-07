Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Ara Tatil İçin Eğlenceli Ve Öğretici Etkinlik Kitapları Yayımlandı

Öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan etkinlik kitapları yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 09:48, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 09:49
Ara Tatil İçin Eğlenceli Ve Öğretici Etkinlik Kitapları Yayımlandı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandı.

Okul öncesi çocuklarına yönelik hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Arada 1" ara tatil etkinlik kitapları yayımlandı.

Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak eğlenceli oyunlar, bilimsel deneyler, sanat ve doğa etkinlikleri, ailece yapılabilecek çalışmalar ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi.

Öğrencilerin dinleme ve anlama becerilerini geliştiren içeriklerin yanında dikkat arttırıcı içerikler de kullanıldı. Böylece, öğrencilerin ara tatili hem dinlenerek hem de öğrenmeye devam ederek verimli bir şekilde değerlendirebilmesi sağlandı.

Kitaplarla ara tatilde evde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması hedeflendi.

Etkinlik kitaplarına ulaşmak için:" https://meb.ai/PxxAKJ"

