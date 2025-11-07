İŞKUR destekleriyle 92 binden fazla kadın istihdama kazandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanındaki kadınların başarı hikayelerinin gurur verdiğininin altını çizdi.

Türkiye İş Kurumu destekleriyle iş gücüne katılan kadın emekçilere selamlarını ileten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2024 yılından bugüne İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) sayesinde 92.446 kadının çalışma hayatına adım atmasını sağladık. Çalışmanın, üretimin, kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz. 'ispozitifharita.iskur.gov.tr' adresinden verilerimizi anlık şekilde paylaşıyoruz."