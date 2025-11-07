Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço

Çanakkale'nin yeşil ciğerleri yandı...

Kent genelinde 2025 yılı içerisinde, 155'i orman 641'i orman dışı olmak üzere toplam 796 yangın çıktı.

TOPLAM 8 BİN 447 HEKTARLIK ORMAN ALANINDA ZARAR

Çıkan orman yangınlarında 8 bin 447 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Yanan alanlarla ilgili Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yeniden yeşertme çalışmaları başladı.

'ORMAN YANGIN ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Yeniden orman kurma çalışmaları için 'Orman Yangın Çalıştayı' düzenleneceğini söyleyen Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de 14 ayrı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri yapılacağını belirtti.

Bölge Müdürü Demirci,

"11 Kasım fidan dikim etkinliğine katılamayacak olan vatandaşlarımız 'Sevdamız Yeşil Vatan' mottosuyla yapacağımız bu etkinliğe Orman Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden fidan sahiplenerek katkıda bulunabileceklerdir."

ifadelerini kullandı.

"YANAN BU ALANLARIN YENİDEN ORMAN HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

Sorumluluk sahalarında 2025 yılında 155 orman yangını çıktığını söyleyen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci,

"Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk sahamızda 2025 yılı yangın sezonunda 155 adet orman yangınında 8 bin 477 hektar orman alanımız zarar gördü. Bununla beraber 641 adet de orman dışı yangına müdahale ettik. Yanan bu alanların yeniden orman haline dönüştürülmesi anayasal zorunluluktur. Yanan bu alanlar başka bir amaç için tahsis edilemez. Yeniden orman haline getirilir. Bu manada biz de çalışmalarımızı başlattık."

dedi.

"YENİDEN ORMAN KURMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK"

Orman yangınlarının ardından sahalarda yapılacak çalışmalar için çalıştay yapılacağını belirten Enver Demirci,

"24-26 Kasım tarihlerinde Çanakkale'de 'Orman Yangın Çalıştayı' yapılacak. Yanan bu sahalarda yapılacak çalışmalarla ilgili çalıştay sonucuna göre projelendirme çalışmaları ve yeniden orman kurma çalışmaları yapılacak. Bu manada yangına dirençli şehirler oluşturma, yangına dirençli orman kurma adına yapılacak çalışmaların altlığı oluşturulacak. Bu çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü'nün yetkililerinin dışında üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız katılarak bu çalıştayı tamamlayacağız. Yanan bu sahaları 2026 yılının sonuna kadar tekrar orman haline getirmiş olacağız."

şeklinde konuştu.

14 AYRI LOKASYONDA FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Demirci,

"Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede ağaçlandırma faaliyetleri yapılmakta olup yine Çanakkale ilimizde de 14 ayrı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri yapılacaktır. Çanakkale ilinde Dardanos mevkiinde 11 Kasım günü saat 11'de tüm vatandaşlarımızı fidan dikim etkinliklerine bekliyoruz. Yine bu 11 Kasım fidan dikim etkinliğine katılamayacak olan vatandaşlarımız 'Sevdamız Yeşil Vatan' mottosuyla yapacağımız bu etkinliğe Orman Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden fidan sahiplenerek katkıda bulunabileceklerdir."

ifadelerini kullandı.