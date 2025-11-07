Önce temizlettiler, sonra ceza yazdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamusal alanda yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere atan bir grup genç, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarıyla tespit edildi. Olay yerine sevk edilen zabıta ekipleri, gençlere önce kirlettikleri alanı temizletti, ardından Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uyguladı.

İnegöl Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzleme ve Değerlendirme Merkezi ekipleri, 7/24 esasına göre yaptıkları kamera denetimleri sırasında Merkez Park'ta bir grup gencin çevreyi kirlettiğini belirledi.

Kameralardan gençlerin oturdukları alana çekirdek kabuklarını atarak çevre kirliliğine neden olduğunu tespit eden merkez yetkilileri, durumu saha görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu gençleri uyararak kendilerine süpürge ve faraş verdi. Gençler, zabıta ekiplerinin gözetiminde kirlettikleri alanı temizledi.

Temizlik işleminin ardından, gençlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Çevreyi Kirletme" maddesi kapsamında idari yaptırım kararı uygulandı.

Zabıta ekipleri, gençlere çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.