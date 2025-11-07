Önce temizlettiler, sonra ceza yazdılar

Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Önce temizlettiler, sonra ceza yazdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere atan bir grup genç, belediyenin kamera takip sistemiyle tespit edildi. Gençler, zabıta ekipleri gözetiminde kirlettikleri yeri temizledikten sonra haklarında idari para cezası işlemi yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 11:45, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 11:40
Yazdır
Önce temizlettiler, sonra ceza yazdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamusal alanda yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere atan bir grup genç, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarıyla tespit edildi. Olay yerine sevk edilen zabıta ekipleri, gençlere önce kirlettikleri alanı temizletti, ardından Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uyguladı.

İnegöl Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzleme ve Değerlendirme Merkezi ekipleri, 7/24 esasına göre yaptıkları kamera denetimleri sırasında Merkez Park'ta bir grup gencin çevreyi kirlettiğini belirledi.

Kameralardan gençlerin oturdukları alana çekirdek kabuklarını atarak çevre kirliliğine neden olduğunu tespit eden merkez yetkilileri, durumu saha görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu gençleri uyararak kendilerine süpürge ve faraş verdi. Gençler, zabıta ekiplerinin gözetiminde kirlettikleri alanı temizledi.

Temizlik işleminin ardından, gençlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Çevreyi Kirletme" maddesi kapsamında idari yaptırım kararı uygulandı.

Zabıta ekipleri, gençlere çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber