Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ETİ-MADEN iştirakiyle bağlantılı olarak iddialara konu edilen görevlendirilmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Avukat Cem Kaya, Gürlek'in başsavcılık görevine atanır atanmaz ticari işletmedeki görevinden istifa ettiğini, bu istifayı "alındılı" şekilde şirkete ilettiğini ve istifa sonrası şirketle hiçbir idari ya da mali bağının kalmadığını açıkladı.

Gürlek istifa dilekçesini göreve başlar başlamaz gönderdi

Avukat Cem Kaya, gazeteci Gürkan Hacır'a yaptığı açıklamada, Başsavcı Akın Gürlek'in göreve başladığı gün istifa dilekçesini şirkete ulaştırdığını belirtti. Kaya, dilekçenin "alındılı" şekilde şirkete teslim edildiğini ve Gürlek'in istifa ettiği andan itibaren hiçbir belgeye imza atmadığını ifade etti.

"Genel kurul kararıyla üyelik Ağustos'ta sonlandırıldı"

Açıklamada, sürecin Ağustos 2025'e kadar uzamasının nedenine de değinildi. Kaya, ETİ-MADEN'in yurt dışı iştiraki olması nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinin yılda yalnızca bir kez, genel kurul kararıyla sonlandırılabildiğini söyledi. Bu nedenle, Gürlek'in istifasının ardından Ağustos ayında yapılan genel kurul toplantısında üyeliğin resmen düşürüldüğü belirtildi.

"Ne imza attı ne tek kuruş aldı"

Avukat Cem Kaya, Akın Gürlek'in istifasının ardından şirketle hiçbir maddi veya idari ilişkisinin kalmadığını vurguladı. Kaya, "Sayın Başsavcımız istifa dilekçesini gönderdiği andan itibaren hiçbir hususa imza atmıyor ve tek kuruş para almıyor" ifadelerini kullandı.

ETİ-MADEN iddialarına net yanıt

Bu açıklamalar, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan "Başsavcı Gürlek'in ETİ-MADEN'deki görevi" iddialarına doğrudan yanıt niteliği taşıyor. Avukat Cem Kaya'nın açıklamalarıyla, Gürlek'in istifasını göreve başlar başlamaz yaptığı ve sürecin tamamen yasal prosedür gereği uzadığı ifade edildi.