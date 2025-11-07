Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
AK Parti'den 23. yıl kampanyası

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, iktidara gelişlerinin 23. yıl dönümü dolayısıyla "#SizBunuOkurken" isimli kampanya başlattı.

Haber Giriş : 07 Kasım 2025 13:03, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 13:04
AK Parti'den 23. yıl kampanyası

Kampanya kapsamında hazırlanan "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi" yazılı afişler, tüm ülke genelindeki billboard ve dijital ekranlarda yerini aldı.

Afişlerdeki karekod okutularak kampanya kapsamında hazırlanan "sizbunuokurken.com" isimli internet sitesine ulaşılıyor.

İnternet sitesinde AK Parti'nin 23 yıllık kesintisiz hizmet anlayışı kapsamında bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek projeler yer alıyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığınca, 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelişlerinin 23. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde kapsamlı açık hava kampanyası başlattı.

Reklam kampanyasıyla kesintisiz hizmet anlayışı vurgulandı

Kampanyanın ana mesajı, AK Parti'nin 23 yıllık kesintisiz hizmet anlayışını özetleyen "Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi" ifadeleriyle kamuoyuna sunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'durmadan çalışan Türkiye' vizyonunu yansıtacak olan çalışma, AK Parti'nin 'laf değil icraat siyaseti' yaklaşımını sade, etkili ve çağın iletişim gereksinimlerine uygun biçimde yeniden ele almayı hedefliyor. Bu kapsamda kampanya, hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının her gün, her an millet için sürdürdüğü üretim, yatırım ve hizmet faaliyetlerini görünür kılmayı amaçlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen altyapı, sağlık, savunma sanayisi, ulaşım, enerji, eğitim ve teknoloji yatırımları, kampanyayla birlikte bir bütün halinde kamuoyunun dikkatine sunuluyor. Mesajın odağında 'Türkiye'nin her dakikasında çalışan bir sistemin' varlığına dikkat çekiliyor. 'Küresel liderlik' bağlamında dış politikada atılan adımlara da yer verilen kampanyada Türkiye'nin diplomasi alanında kesintisiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalara atıfta bulunularak insani yardım, barış girişimleri ve küresel iş birliği adımlarının da aynı vizyonun parçası olduğu vurgulanıyor."

Bu kapsamda Türkiye genelinde billboard, megalight ve dijital ekranlarda sade ama dikkat çekici tasarımın kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Tüm görsellerde yer alan '#SizBunuOkurken' etiketi, vatandaşları dijital ortama davet ediyor. Kampanyada bulunan karekod okutulduğunda vatandaşlar, 'https://sizbunuokurken.com' adresine yönlendiriliyor" bilgisine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, "'#SizBunuOkurken' kampanyası aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun güncel bir yansıması olarak görülüyor. Kampanya, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda her alanda büyüyen üretim kapasitesini, devletin 7/24 çalışan yapısını ve millet için kesintisiz hizmet anlayışını vurguluyor" değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen bu anlayışın, Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği istikrar, güven, kalkınma ve küresel itibarı güçlendiren dönüşüm sürecinin temellerini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, "AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışma, açık hava iletişimini dijital deneyimle buluşturarak yeni bir iletişim modeli sunuyor" ifadesi kullanıldı.

