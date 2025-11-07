Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye'de yükseköğretim sistemine kayıtlı 6 milyon 715 bin 761 öğrenci bulunduğunu açıkladı. Örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297'si lisans, 1 milyon 143 bin 152'si ön lisans programlarında bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 13:10, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 13:05
Yazdır
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor

YÖK tarafından açıklanan güncel öğrenci ve akademisyen istatistiklerine göre, Türkiye'de, örgün öğretim, açık ve uzaktan öğretim dahil olmak üzere 6 milyon 715 bin 761 yükseköğretim öğrencisi bulunuyor.

Örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297'si lisans, 1 milyon 143 bin 152'si ön lisans programlarında, açık ve uzaktan öğretime kayıtlı 3 milyon bin 312 öğrencinin ise 1 milyon 921 bin 32'si ön lisans, 1 milyon 80 bin 280'i lisans programlarında öğrenim görüyor.

Yükseköğretim sistemine kayıtlı 6,7 milyon öğrencinin 1 milyon 961 bin 195'i ikinci üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor. İkinci üniversite okuyan öğrencilerin 631 bin 542'si lisans, 1 milyon 329 bin 653'ü ön lisans programına kayıtlı.

Uygulamalı programlar içinde en fazla öğrencisi bulunan tıp fakültesi oldu

İkinci üniversite okuyanlar haricinde güncel öğrenci sayısı 4 milyon 754 bin 566 kişi oldu.

Bu öğrencilerin 3 milyon 20 bin 35'i lisans, 1 milyon 734 bin 531'i ise ön lisans programlarında bulunuyor.

Uygulamalı eğitim veren programlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 2 milyon 9 bin 572'ye ulaştı. Bunlardan 1 milyon 179 bin 435'i lisans, 830 bin 137'si ön lisans eğitimi alıyor.

Lisans düzeyindeki uygulamalı programlar içerisinde en fazla öğrencisi bulunan program 132 bin 1 kişiyle tıp fakültesi oldu. Hemşirelik programında 89 bin 570 öğrenci, bilgisayar mühendisliğinde ise 87 bin 788 öğrenci bulunuyor.

Bu programları, ön lisans düzeyinde 56 bin 615 öğrenci sayısıyla bilgisayar programcılığı, 38 bin 729 öğrenci ile muhasebe ve veri uygulamaları ve 32 bin 156 öğrenci ile bankacılık ve sigortacılık programı takip ediyor.

Verilere göre, 2025 YKS'de kadın adayların en çok tercih ettiği lisans programı ebelik, ön lisans programı ise tıbbi sekreterlik oldu.

Bu yıl ilk kez açılan "tele-sağlık teknikerliği" ve "tıbbi veri işleme teknikerliği" ön lisans programları, alanında en çok kadın öğrenciye sahip bölümler arasında yer aldı.

186 bin 942 akademik personel görev yapıyor

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında 186 bin 942 akademik personel görev yapıyor. Bunların 99 bin 172'si erkek, 87 bin 770'i kadınlardan oluşuyor.

2018'de yüzde 43,6 olan kadın akademisyen oranı ise güncel verilerde yüzde 47'ye ulaştı.

Akademisyenlerin 82 bin 579'unu 40 yaşın altında, 104 bin 363'ünü ise 40 yaşın üzerindekiler oluşturuyor, 40 yaşından genç akademik personel oranı, verilere yüzde 44,2 olarak yansıdı.

Diğer yandan, 45 yaşından küçük akademik personel sayısı 114 bin 207, 45 yaşından büyük akademik personel sayısı ise 72 bin 735 olarak gerçekleşti. 45 yaşından genç akademisyen oranı yüzde 61,1'e yükselmiş oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber