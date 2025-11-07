Memişoğlu: Randevular MHRS'den alınacak, ücretsiz olacak

Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Sağlık

Memişoğlu: Randevular MHRS'den alınacak, ücretsiz olacak

Sağlıklı Hayat Merkezlerine, MHRS'den randevu alınabilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 13:39, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 13:40
Yazdır
Memişoğlu: Randevular MHRS'den alınacak, ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezlerine Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alındığını anımsatarak "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz. Çünkü insanlar diyetisyene, psikoloğa, fizyoterapiste ihtiyacı olduğu zaman, spor ve egzersiz öğrenmeye, diş bakımını, kanser taramalarını yapabileceği bir alan olarak buralarda da faydalanmalarını istiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar. Onun için buraları koruyucu sağlığın önemli unsurları olarak görüyoruz. Buralara da artık randevu sistemiyle insanlar istedikleri zaman gidebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, akciğer kanserinde dünyada ilk üçte

Bu ayın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk üçte olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sigara bunun en büyük nedeni, tütün kullanımı. Bu konuda da toplumun farkında olması, hep beraber sigarayı bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini, bunun için de mobil tırlarımız, araçlarımızla insanlarımızın yanına gittiğimizi ve burayı gören insanlarımızın da özellikle sigara bırakan vatandaşlarımızın da bu konuda ekiplerimizle beraber bu iradeyi göstermesini ve sağlıklı kalmaları için sigaradan kurtulmalarını bekliyoruz."

"Nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz"

Memişoğlu, iki gün önce organlarını bağışladığını belirterek şöyle devam etti:

"Zaten 1997'de askerdeyken bağışlamıştım. Elektronik sistemde artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organları bağışlamak esasında öldükten sonra yaşamınızın sonundan sonra dahi bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz. Bu nakillerimizin çoğunu canlıdan yapıyoruz. Yani canlının, karaciğerinin yarısını alıyoruz, böbreğin birini alıyoruz. İnsanlarımız lütfen organlarını bağışlasınlar. Bu esasın büyük bir iyilik gerekçesi, büyük bir iyilik ve mutluluk kaynağı. İnsanlarımızdan organlarını bağışlamasını özellikle e-Devlet üzerinden bunu yapmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz organ bağışlayan insanlarımızın 1. derece yakınlarını acil haricinde eğer organ ihtiyacı varsa önceliğe aldık. Aynı zamanda organ bekleyen veya nakil olan insanlarımızı da randevu sistemimizi önceliğe aldık. Bundan sonra bu konuda da onlara pozitif ayrımcılık yapacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber