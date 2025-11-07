Aydın'da market önünde işletmeciyi bıçakladı: Yakalanıp tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Turan Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önünde market sahibi ve işletmecisi olan Ş.D. ile F.K. isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.K. isimli şahıs, işyeri sahibi Ş.D.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan işyeri sahibi Ş.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işletmecinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüpheli F.K.'yı yakalamak için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan titiz soruşturma ve takip neticesinde şüpheli F.K., olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli F.K., adli makamlara sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan F.K. isimli şahıs, 'kasten yaralama' veya 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.