7 bin liralık boyoz hesabına 7 katı ceza ödedi

'Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaştan yoğun ilgi
'Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaştan yoğun ilgi
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

7 bin liralık boyoz hesabına 7 katı ceza ödedi

Ticaret Bakanlığı, basın ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7 bin lira hesap çıkardığı" yönündeki paylaşımlar üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemede, seyyar boyoz satıcısının fiyat listesi ve etiketi bulundurmadığı gerekçesiyle 47 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 15:22, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 15:19
Yazdır
7 bin liralık boyoz hesabına 7 katı ceza ödedi

İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının vatandaşa 7 bin liralık hesap çıkardığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

İzmir'de seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren söz konusu seyyar boyoz satıcısına inceleme başlatıldı. Denetim sırasında işletmede fiyat listesi ve etiket bulunmadığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7 bin TL hesap çıkardığı' yönündeki paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00'den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir. 05 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde; ürünlerin fiyatlamaları ile ilgili yapılan tespitler üzerine, işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlenmiş, alış-satış faturaları ile savunması istenmiştir. Ayrıca fiyatların, bağlı bulunulan esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bildirim yapılmıştır. 06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50'den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, çikolatalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir. İşletme sahibi, söz konusu kişilerin 'hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al' şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7 bin 600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6 bin 900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır. İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada 'fahiş fiyat' iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

Seyyar satıcıya 47 bin 490 lira idari para cezası uygulandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımız, hem tüketicilerimizin, hem de dürüst ticaret erbabının piyasada mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla sıkı denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber