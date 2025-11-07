'Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaştan yoğun ilgi
'Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaştan yoğun ilgi
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında "tefecilik" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında banka yetkilisi Ali E.'nin de bulunduğu Yasef M. ve Mehmet A. isimli üç kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlı yetki sınırlarını aştığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 15:33, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 15:34
Yazdır
Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında "tefecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

NTV'de yer alana habere göre soruşturma kapsamında bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.

Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.

Soruşturma kapsamında Q Yatırım banka yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber